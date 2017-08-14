عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا : الولايات المتحدة فشلت عسكرياً في افغانستان وعليها سحب قواتها موسكو – سبأ :

دعت روسيا الولايات المتحدة اليوم الاثنين الى سحب قواتها من افغانستان .. مؤكدة ان حملتها العسكرية في هذا البلد قد فشلت .



وقال زامير كابولوف مبعوث الرئيس الروسي لشئون أفغانستان في تصريح نقله موقع (روسيا اليوم) ان موسكو لم تدعُ واشنطن أبداً للإسراع بسحب قواتها من أفغانستان، لكن عمليات الجيش الأمريكي هناك لم تأتِ بأي نتيجة .. مشيراً إلى أن أفغانستان قد تصبح معقلاً للإرهاب الدولي.



واكد الدبلوماسي الروسي رفض بلاده استبدال جنود مرتزقة بوحدات أمريكية موجودة في أفغانستان .



وقال ان "الولايات المتحدة في حالة يأس، وخططها بتبديل عسكريين محترفين بمرتزقة نوع من الغباء، ولن تجدي نفعاً".



وكانت مصادر إعلامية تحدثت في وقت سابق عن خطة للإدارة الأمريكية لإرسال 5500 من المرتزقة إلى أفغانستان، و90 طائرة حربية .. مشيرة الى ان تطبيق هذه الخطة يتطلب تخصيص 10 مليار دولار.



جدير بالذكر أن نحو 13 ألف عسكري تابعين للقوى الدولية يتمركزون في أفغانستان في الوقت الحالي، بينهم 8400 عسكري أمريكي.

سبأ [14/أغسطس/2017]سبأ