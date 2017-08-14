[14/أغسطس/2017]
نجران - سبأ:
إستهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات وتحصينات للجيش السعودي في نجران .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا تجمعات للجنود السعوديين في قيادة الفواز.
وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهدف تحصينات للجنود السعوديين غرب الفواز، محققا إصابات مباشرة في صفوفهم .. مبينا أنه قنص جندي سعودي غرب موقع الفواز.
وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على موقع الطلعة في نجران.
سبأ