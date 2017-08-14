محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية يناقش اوضاع مدينة صنعاء التاريخية صنعاء – سبأ :



عقد اجتماع اليوم بوزارة الثقافة برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد وضم وزير الثقافة عبد الله احمد الكبسي وأمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان.



وناقش الاجتماع الوضع الراهن لمدينة صنعاء التاريخية في ظل ما تتعرض له من مخالفات تهدد مكانتها وخصوصيتها الحضارية.



وخلص الاجتماع إلى تحديد آلية للتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالحفاظ على المدينة والنزول المباشر للمدينة للإشراف على أي أعمال رقابية أو تنفيذية وازالة العراقيل التي تواجه عملية الحفاظ عليها.



وفي الاجتماع اكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أهمية تضافر الجهور من قبل جميع المعنيين في سبيل الحفاظ على المدينة ووضع حد للمخالفات وإيجاد الحلول اللازمة لكافة الإشكالات التي تعاني منها المدينة باعتبار ذلك مسؤولية وطنية.



فيما أكد وزير الثقافة أن الوزارة ممثلة بهيئة المدن التاريخية تقوم بدورها في متابعة المخالفات والاستحداثات رغم الصعوبات والعراقيل.



من جانبه اعتبر امين محلي العاصمة ان استمرار ظهور المخالفات في المدينة هو ناتج عن تداخل الاختصاصات بين هيئة المدن التاريخية والوحدة التنفيذية ومدير مديرية صنعاء التاريخية، مؤكدا أهمية العمل على حل هذه الإشكاليات وتجاوزها.

سبأ [14/أغسطس/2017]سبأ