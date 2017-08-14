[14/أغسطس/2017]
تعز - سبأ:
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بإتجاه تبة الخزان في الكدحة بمحافظة تعز .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف للمرتزقة بإتجاه تبة الخزان في الكدحة، إستمر الزحف أكثر من خمس ساعات تكبدوا خلالها خسائر فادحة في العدة والعتاد ومصرع وجرح عدد كبير في صفوفهم.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في تبة الشبكة في الصلو .. لافتا إلى أنه قنص أحد المرتزقة في منطقة الصيار بالصلو.
وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على شرق يختل بمديرية المخا بتعز.
سبأ