عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات اللبنانية توقف شبكة تابعة لـ (داعش) على الحدود مع سورية بيروت – سبأ :

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الاثنين عن توقيف شبكة ارهابية تابعة لتنظيم (داعش) في منطقة وادي خالد الحدودية مع سورية شمال البلاد.



وقالت مديرية قوى الامن الداخلي اللبنانية في بيان إن شعبة المعلومات اوقفت شخصين ينتميان لـ (داعش) أحدهما لبناني كان يحاول الانتقال إلى سوريا والآخر سوري كان بصدد الالتحاق وآخرين بـ (داعش) في سورية وأنه كان ينتظر قيام احد كوادر التنظيم في دولة اوروبية بتحويل الاموال اللازمة لانتقالهم".



وأضاف البيان إنه بناء على افادة الموقوفين تم توقيف شخصين اخرين عضوين في الشبكة اللوجستية العاملة لصالح (داعش) في وادي خالد واعترفا بالتواصل مع مهربين يقيمون في سورية ويعملون على تسهيل انتقال عناصر التنظيم في المحافظات السورية كافة.



وأوضح أن الموقوفين قاما بتسهيل عملية انتقال العديد من الأشخاص من لبنان إلى سورية للالتحاق بـ (داعش) عبر طريق آمن من وادي خالد في لبنان إلى حمص ومنها إلى ريف حماه الشمالي الغربي حيث يوجد العديد من مضافات التنظيم ومنها يتم نقلهم إلى معسكرات التدريب في دير الزور وريف حماه الشرقي في منطقة العقيربات.



وكان الأمن اللبناني أحبط يوم الجمعة الماضي عملية تفجير لـ (داعش) تستهدف مسجداً شمال لبنان وسبق ذلك في شهر يونيو الماضي تفكيك شبكات تابعة للتنظيم المتشدد كانت تخطط لتنفيذ عمليات انغماسية وانتحارية في مرافق عامة وعمليات اغتيال عسكريين وسياسيين اضافة إلى تفجيرات في عدة مناطق لبنانية.

سبأ [14/أغسطس/2017]سبأ