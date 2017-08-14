[14/أغسطس/2017]
ريمة - سبأ:
تتواصل بمديرية الجبين بمحافظة ريمة حملة النظافة لرفع المخلفات من شوارع عاصمة المحافظة والمديريات المستهدفة.
تأتي الحملة التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بتمويل من جمعية أبو موسي الأشعري بالتعاون مع منظمة ساند في إطار الإجراءات الإحترازية للوقاية من الإسهالات والكوليرا.
وأكد مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة كمال الضبيبي إستمرار الحملة لمكافحة الأمراض والأوبئة ومنها الكوليرا .. مبينا أنه تم إستهدف منطقة الرباط في اليوم السابع من الحملة .
وأشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية رفع أكثر من 50 طن من المخلفات والقمامة المتراكمة في الأماكن والشوارع العامة .. داعيا الجميع إلى التعاون مع عمال النظافة بما يضمن الحد من إنتشار الأوبئة.
كما دعا المواطنين وأصحاب المحلات إلى عدم رمي المخلفات في الشوارع والأرصفة العامة .. مشيدا بمساهمة جمعية أبو موسي الإشعري في تنفيذ حملة النظافة التي تستمر 12 يوم.
سبأ