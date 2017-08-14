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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 05:19:42م
مجلس النواب يحث لجانه الدائمة على متابعة الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من توصيات
واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.
المجموعات المسلحة في سورية تخرق إتفاق منطقة تخفيف التوتر في مدينة القنيطرة
أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين عن خرق المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر باستهدافها الحي الخدمي في مدينة البعث في مدينة القنيطرة .
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
برشلونة يعلن عن ضم الدولي البرازيلي باولينيو
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم عن ضم لاعب الوسط الدولي البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو، في أول تعاقد يجريه منذ انتقال البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي.
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شبكة اليمن للتمويل الأصغر تدرب في التعرف على المشكلات وتحليلها
[14/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية خاصة بتقييم وضع المؤسسة وصناعة القرار، تنظمها شبكة اليمن للتمويل الأصغر بدعم الصندوق الإجتماعي للتنمية.

تهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام تعريف المتدربين من مؤسسات التمويل الأصغر على المشكلات التي تواجههم وتحليلها والتوصل إلى حلول ممكنة والمقارنة بينها لتحديد الأفضل، وتطبيق الحلول الممكنة وتقييم مدى فعاليتها.

ويتعرف المتدربين على أدوات حل المشكلات واستعراض الخطوات الأساسية التي يتم إتباعها من أجل اتخاذ القرار وتحديد أهداف القرارات المتخذة وترتيبها حسب الأولوية وتقييم النتائج المترتبة عن إتخاذ القرارات.

سبأ
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