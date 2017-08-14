[14/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية خاصة بتقييم وضع المؤسسة وصناعة القرار، تنظمها شبكة اليمن للتمويل الأصغر بدعم الصندوق الإجتماعي للتنمية.
تهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام تعريف المتدربين من مؤسسات التمويل الأصغر على المشكلات التي تواجههم وتحليلها والتوصل إلى حلول ممكنة والمقارنة بينها لتحديد الأفضل، وتطبيق الحلول الممكنة وتقييم مدى فعاليتها.
ويتعرف المتدربين على أدوات حل المشكلات واستعراض الخطوات الأساسية التي يتم إتباعها من أجل اتخاذ القرار وتحديد أهداف القرارات المتخذة وترتيبها حسب الأولوية وتقييم النتائج المترتبة عن إتخاذ القرارات.
سبأ