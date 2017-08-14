[14/أغسطس/2017]
دمشق – سبأ :
أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين عن خرق المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر باستهدافها الحي الخدمي في مدينة البعث في مدينة القنيطرة .
وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "ان المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرية الحميدية استهدفت بالرصاص الحي الخدمي في مدينة البعث ما أسفر عن إصابة شخص في محيط مديرية الهجرة والجوازات".
واشارت الى ان المجموعات المسلحة كانت قد خرقت اتفاق منطقة تخفيف التوتر أكثر من مرة كان آخرها في السابع من الشهر الجاري والذي اسفر عن اصابة شخصين بجروح ووقعت أضرار مادية في المنازل .
سبأ