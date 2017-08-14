محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير مكتب رئاسة الجمهورية يلتقي قيادتي صندوق النظافة ونقابة عمال البلديات صنعاء - سبأ:

قام مدير مكتب رئاسة الجمهوريه محمود عبدالقادر الجنيد وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم بزيارة إلى صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.



والتقى مدير مكتب رئاسة الجمهورية وأمين عام محلي أمانة العاصمة بقيادتي الصندوق والنقابة العامة لعمال البلديات والإسكان وممثلي عن عمال النظافة.



ناقش اللقاء الذي ضم الوكيل المساعد لقطاع النظافة بالأمانة محمد الإرياني، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الصندوق والنقابة لتوفير بيئة عمل تسهم في تحسين أداء العمال وضمان كافة حقوقهم.



واستعرض رئيس النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان محمد المرزوقي وممثلي عن عمال النظافة الصعوبات التي تواجه عمال النظافة والحرص على الإستمرار في أداء واجبهم تجاه المجتمع والتغلب على كافة الإشكاليات التي تواجههم جراء العدوان الغاشم وحصاره الجائر.



وقد ثمن مدير مكتب رئاسة الجمهورية دور عمال النظافة في حماية البيئة وصحة المجتمع والذي أصبح يلمسها كافة المواطنين .



وأكد أن جهود عمال النظافة وحرصهم على الإستمرار في أعمالهم في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تعزز من صمود أبناء الشعب اليمني في وجه العدوان.



بدوره أشاد أمين عام محلي أمانة العاصمة بجهود مدير مكتب رئاسة الجمهورية وإستجابته لمعالجة الصعوبات التي تواجه قطاع النظافة بالأمانة والمساهمة بشكل فاعل في توفير مرتبات عمال النظافة.



وأكد أن مرتبات عمال النظافة ستصرف في موعدها المحدد وحرص أمانة العاصمة على تذليل كافة الصعاب التي يواجهها صندوق النظافة.



حضر اللقاء رئيس دائرة السلطة المحلية بمكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي وعدد من المسولين بصندوق النظافة.

سبأ [14/أغسطس/2017]سبأ