[14/أغسطس/2017]
دكا ـ سبأ:
أودت الفيضانات الموسمية التي اجتاحت معظم مناطق شمال بنجلاديش بحياة ما لا يقل عن 21 شخصًا وتسببت في نزوح عشرات الآلاف من الاشخاص.
وقالت نازنين شاميما المسؤولة في قسم إدارة الكوارث لوكالة الأنباء الألمانية إن الضحايا إما غرقوا أو قضوا نتيجة لدغات الثعابين في قرى نائية في المناطق المتضررة من الفيضانات.
وأشارت إن عمال الإنقاذ أجلوا أكثر من خمسة آلاف شخص من إجمالي أكثر من 600 ألف منزل متضرر إلى أماكن إيواء مؤقتة بعد ارتفاع مستوى المياه في أنهار 12 منطقة إدارية.
وقد تم تعليق خدمات القطارات بين دكا وخمس مناطق شمالية بعدما غمرت المياه خطوط السكك الحديدية.
سبأ