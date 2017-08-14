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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 05:19:42م
مجلس النواب يحث لجانه الدائمة على متابعة الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من توصيات
واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.
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أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين عن خرق المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر باستهدافها الحي الخدمي في مدينة البعث في مدينة القنيطرة .
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم عن ضم لاعب الوسط الدولي البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو، في أول تعاقد يجريه منذ انتقال البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي.
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  عربي ودولي
الفيضانات الموسمية تودي بحياة 21 شخصا في بنجلاديش
[14/أغسطس/2017]
دكا ـ سبأ:
أودت الفيضانات الموسمية التي اجتاحت معظم مناطق شمال بنجلاديش بحياة ما لا يقل عن 21 شخصًا وتسببت في نزوح عشرات الآلاف من الاشخاص.

وقالت نازنين شاميما المسؤولة في قسم إدارة الكوارث لوكالة الأنباء الألمانية إن الضحايا إما غرقوا أو قضوا نتيجة لدغات الثعابين في قرى نائية في المناطق المتضررة من الفيضانات.

وأشارت إن عمال الإنقاذ أجلوا أكثر من خمسة آلاف شخص من إجمالي أكثر من 600 ألف منزل متضرر إلى أماكن إيواء مؤقتة بعد ارتفاع مستوى المياه في أنهار 12 منطقة إدارية.

وقد تم تعليق خدمات القطارات بين دكا وخمس مناطق شمالية بعدما غمرت المياه خطوط السكك الحديدية.

سبأ
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