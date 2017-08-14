[14/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال الاستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا، نظمها فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بتمويل من اليونيسيف.
هدفت الدورة في يومين تدريب 84 مشاركاً ومتطوعاً من كافة مديريات المحافظة على كيفية مواجهة الكوليرا وطرق الوقاية منه.
وفي الاختتام أشار مدير عام فرع الهيئة بمحافظة صنعاء المهندس عبدالخالق شرهان إلى أهمية الدورة في تعريف فريق الاستجابة بالأساسيات المتعلقة بوباء الكوليرا.
وأشار إلى أنه سيتم البدء في النزول الميداني للمديريات تحسباً لأي بلاغ من الترصد الوبائي.. حاثاً المشاركين على نقل ما تلقوه في الدورة إلى المجتمع.
سبأ