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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 05:19:42م
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الأرصاد ينبه من أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتدفق السيول
[14/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المحافظات الجبلية والهضاب والصحاري الداخلية والسواحل الغربية والجنوبية الغربية، بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية وعدم التواجد في ممرات السيول.

كما نبه المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والانهيارات الصخرية في الطرق والمنحدرات الجبلية.

وأشار المركز إلى أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على المحافظات الجبلية من صعدة شمالا إلى لحج جنوبا مع احتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من محافظات حضرموت وشبوة وأبين والبيضاء ومأرب والجوف، وقد تشمل أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية من البلاد.

وبين المركز أنه من خلال تحليل خرائط الطقس تبين استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على سلسلة المرتفعات الجبلية وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية مع احتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والمحافظات الصحراوية.

ودعا المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن إلى أخذ الحيطة من اضطراب البحر وارتفاع الموج وعدم التعمق في السباحة.

سبأ
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