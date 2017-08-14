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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 05:19:42م
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أبناء السبرة بإب يعلنون بدء حملة التعبئة والحشد لمواجهة العدوان
[14/أغسطس/2017]
إب - سبأ:
أعلن أبناء مديرية السبرة بمحافظة إب عن بدء حملة التعبئة والحشد الجماهيري لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

وأكد أبناء مديرية السبرة في إب في وقفة جماهيرية اليوم، بحضور وكيل المحافظة للشئون الفنية عبد الواحد المروعي، وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في إفشال مخططات العدوان الإجرامية على الشعب اليمني.

وأوضح بيان صادر عن الوقفة أن مشروع قوى العدوان الهدم والتدمير والإحتلال .. مطالبا بإستمرار الصمود في مواجهة العدوان والتوجه إلى جبهات الشرف والبطولة دفاعاً عن الوطن وأمنه وإستقراره.

واستنكر المشاركون صمت الأمم المتحدة إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها العدوان ومرتزقته وآخرها مجزرة منطقة محضة بصعدة التي راح ضحيتها أسرة بأكملها، بالإضافة الى الجريمة البشعة التي إرتكبها مرتزقة العدوان في تعز بدفن أحد الأسرى حياً.

وأشادوا بصمود الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في وجه العدوان ومرتزقته .

سبأ
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