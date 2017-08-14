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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 05:19:42م
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ورشة حول تطبيق طريقة التعلم المبني على المشكلات بجامعة 21 سبتمبر
[14/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
نظمت جامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء اليوم ورشة العمل الأولى حول تطبيق طريقة التعلم المبني على المشكلات والمعروف عالمياً بطريقة " PBL ".

تستهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة الطبية بهدف مناقشة مفهوم التعلم المبني على المشكلات وأهمية تطبيقه واعتماده في الكلية والجامعة ضمن أولويات النظام التعليمي بالجامعة ومختلف المقررات.

وأوضح نائب عميد كلية الإدارة الطبية الدكتور منير الوصابي أن الورشة تهدف لتدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية تطبيق منهجية التعلم من خلال المشكلة (PBL) عبر إعداد سيناريو تدريبي لمشكلةٍ واقعية تم طرحها للنقاش بإستخدام منهجية (PBL) .

إلى ذلك دشن رئيس جامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء الدكتور ياسر أحمد عبد المغني اليوم برنامج PBL بكلية الطب البشري.

وأشار الدكتور عبدالمغني إلى أن البرنامج يعد أحد أهم البرامج التعليمية الحديثة بالجامعة .. مؤكدا أن برنامج PBL يرتكز على محاورية الطالب بما يمكنه من البحث باستقلالية وجمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة التي وضعت مسبقا كمحفز للطالب.

وأشار إلى أن تطبيق البرنامج سيمنح الطلاب ميزة التنافس مع الجامعات التي تنتهج مثل هذا النظام في التعليم العالي.

حضر التدشين الأمين العام المساعد للجامعة الدكتور صادق الجائفي وعميد الجودة الدكتور خالد الخميسي وعدد من أعضاء هيئة التدريسِ.

سبأ
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