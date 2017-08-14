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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 05:19:42م
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برشلونة يعلن عن ضم الدولي البرازيلي باولينيو
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم عن ضم لاعب الوسط الدولي البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو، في أول تعاقد يجريه منذ انتقال البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي.
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  رياضة
برشلونة يعلن عن ضم الدولي البرازيلي باولينيو
[14/أغسطس/2017]
برشلونة ـ سبأ:
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم عن ضم لاعب الوسط الدولي البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو، في أول تعاقد يجريه منذ انتقال البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وأعلن النادي الكتالوني في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع نادي جوانججو إيفرجراند

الصيني "على انتقال اللاعب باولينيو بيزيرا مقابل 40 مليون يورو".

وسيخضع اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 29 عاما، لفحص طبي الخميس المقبل، يليه توقيع العقد وتقديمه رسميا.

وخاض باولينيو تجربة واحدة في أوروبا مع توتنهام الإنجليزي بين عامي 2013

و2015، قبل أن يرحل إلى الصين.

سبأ
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