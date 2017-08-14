اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع اسعار الذهب مع انحسار التوترات بشأن كوريا الشمالية لندن ـ سبأ:

تراجعت اسعار الذهب بمقدار نصف نقطة مئوية اليوم الاثنين، متراجعا من أعلى مستوياته في شهرين تحت ضغط صعود الدولار وانحسار طفيف في التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.



وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.6 في المائة إلى 1280.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1004 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ السابع من يونيو عند 1291.86 دولار في الجلسة السابقة.



وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر 0.6 في المائة إلى 1286.90 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 في المائة إلى 16.98 دولار للأوقية، بعدما ارتفعت في الأسبوع الماضي مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو .



وانخفض البلاتين 1.2 في المائة إلى 968.50 دولار للأوقية، بعدما صعد لأعلى مستوياته في خمسة أشهر يوم الجمعة، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 893.40 دولار للأوقية.



وصعد الدولار من أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الين الذي سجله الأسبوع الماضي، وجرى تداوله مرتفعا أمام سلة من العملات، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

سبأ [14/أغسطس/2017]سبأ