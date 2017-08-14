ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 05:19:42م
مجلس النواب يحث لجانه الدائمة على متابعة الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من توصيات
واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.
المجموعات المسلحة في سورية تخرق إتفاق منطقة تخفيف التوتر في مدينة القنيطرة
أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين عن خرق المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر باستهدافها الحي الخدمي في مدينة البعث في مدينة القنيطرة .
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا.
برشلونة يعلن عن ضم الدولي البرازيلي باولينيو
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم عن ضم لاعب الوسط الدولي البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو، في أول تعاقد يجريه منذ انتقال البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي.
آخر الأخبار:
السلطات اللبنانية توقف شبكة تابعة لـ (داعش) على الحدود مع سورية
تواصل حملة النظافة بمحافظة ريمة
شبكة اليمن للتمويل الأصغر تدرب في التعرف على المشكلات وتحليلها
مدير مكتب رئاسة الجمهورية يلتقي قيادتي صندوق النظافة ونقابة عمال البلديات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
تراجع اسعار الذهب مع انحسار التوترات بشأن كوريا الشمالية
[14/أغسطس/2017]
لندن ـ سبأ:
تراجعت اسعار الذهب بمقدار نصف نقطة مئوية اليوم الاثنين، متراجعا من أعلى مستوياته في شهرين تحت ضغط صعود الدولار وانحسار طفيف في التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.6 في المائة إلى 1280.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1004 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ السابع من يونيو عند 1291.86 دولار في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر 0.6 في المائة إلى 1286.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 في المائة إلى 16.98 دولار للأوقية، بعدما ارتفعت في الأسبوع الماضي مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو .

وانخفض البلاتين 1.2 في المائة إلى 968.50 دولار للأوقية، بعدما صعد لأعلى مستوياته في خمسة أشهر يوم الجمعة، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 893.40 دولار للأوقية.

وصعد الدولار من أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الين الذي سجله الأسبوع الماضي، وجرى تداوله مرتفعا أمام سلة من العملات، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
تراجع أسعار النفط بسبب ضعف أنشطة التكرير في الصين
محادثات تجارية أمريكية مكسيكية كندية على وقع تهديدات ترامب
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
بنك بينغ آن الصيني يسجل انخفاضا بالأرباح في النصف الأول من العام الجاري
انتعاش واردات الذهب الهندية خلال العام الجاري بسبب إعادة التخزين والأمطار الموسمية
منتجو الفحم بالصين يحققون أرباحا أعلى مع خفض الطاقة الإنتاجية
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5% العام الجاري
أكثر من 50 مليون ريال إيرادات واجبات مديرية بيت الفقية بالحديدة
301مليون ريال إيرادات ضرائب صنعاء خلال النصف الأول 
العدوان السعودي على اليمن
أبناء السبرة بإب يعلنون بدء حملة التعبئة والحشد لمواجهة العدوان
[14/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية المخا بتعز
[14/أغسطس/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غارته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[14/أغسطس/2017]
منظمات تطالب في ذكرى مجزرة مدرسة الفلاح بإدراج السعودية ضمن قتلة الأطفال
[13/أغسطس/2017]
السيد نصرالله يؤكد وجوب وقف العدوان الاميركي السعودي على اليمن وفك الحصار
[13/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by