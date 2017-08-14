مجلس النواب يحث لجانه الدائمة على متابعة الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من توصيات [14/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.



وفي هذه الجلسة ناقش أعضاء المجلس عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الاقتصادي والمالي ودور مجلس النواب ولجانه الدائمة في هذا الموضوع بما يؤدي إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية وإخراج المجتمع مما يعانيه في هذا الجانب جراء العدوان.



وأكدت مداخلات نواب الشعب على ضرورة مواجهة هذا التحدي الذي تفرضه دول العدوان من خلال الحصار الاقتصادي والإنساني البري والبحري والجوي الجائر على اليمن.



كما أكدت مداولات أعضاء المجلس على ضرورة أن تسعى الحكومة إلى الإيفاء بما ألتزمت به من توصيات للمجلس عند المصادقة على برنامجها العام ومنحها الثقة، إلى جانب ما أتفق عليه مجلس النواب والحكومة في محضر الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك، بالإضافة إلى ما نفذته من توصيات عند مناقشة المصفوفة التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب والمتعلقة بخطة الإيرادات وحتمية النفقات للنصف الثاني من العام الجاري، وفي مقدمة ذلك سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الاجتماعي.



وحثت مداخلات أعضاء المجلس لجانه الدائمة على متابعة الحكومة للإيفاء بالتوصيات وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس، إنطلاقا من حرص المجلس على المسئولية التي تقع على عاتقه كممثل للشعب، ويسعى مع الحكومة إلى التخفيف من معاناة المواطنين في المجالين الاقتصادي والمالي.



كما حثت مداولات أعضاء المجلس اللجان الدائمة والخاصة التي إحيلت إليها عدد من المواضيع لدراستها بتقديم تقارير عنها إلى المجلس في أسرع وقت ممكن.



وأكدت مداولات نواب الشعب على أهمية تفعيل دور لجنة الاتصال والتواصل البرلمانية لتنفيذ المهام التي أنيطت بها .



من جهة أخرى أشار وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة إلى أنه سيبلغ رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بحضور جلسات المجلس التي يتم دعوتهم إليها لمناقشة وإيضاح ما يتطلب منهم.



وفي هذا الإطار حيا المجلس الإنتصارات التي يحققها أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية ومعهم جماهير الشعب من مختلف شرائحه في مواجهة كافة التحديات التي يفرضها العدوان وكذا الصبر والصمود الذي قهر غطرسة وبطش دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.



ولفت نواب الشعب إلى أن هذه الإنتصارات تخلق مزيد من العزيمة والإصرار والإرادة لتحقيق المزيد من الإنتصارات في مختلف الجبهات ضد العدو.



من ناحية ثانية بارك نواب الشعب حملة التوعية الطبية والبيئة وحملات النظافة التي تقوم بها المرافق الصحية والطبية بشأن الأوبئة والأمراض الفتاكة التي تهدد المجتمع والبيئة.



ودعا نواب الشعب إلى أهمية التفاعل الإيجابي مع هذه التوعية الطبية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة ونظافة المنازل والشوارع والأماكن العامة للقضاء على الأوبئة والأمراض الفتاكة وتجنيب المجتمع مخاطرها.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

سبأ