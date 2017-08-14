أمانة العاصمة تمدد لمرة ثالثة وأخيرة فترة تحمّل 30 بالمائة من المبالغ المسددة لمؤسسة المياه [14/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أقرت قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة تمديد للمرة الثالثة والأخيرة لفترة تحمل السلطة المحلية 30 بالمائة من المبالغ المسددة من قبل مشتركي مؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة لشهر ونصف الشهر.



وانتهت فترة التمديد الثانية أمس الأحد واستمرت شهر، وكانت الفترة الأولى انتهت الشهر الماضي. وشهدت مكاتب التحصيل التابعة لمؤسسة المياه ومكاتب البريد والمنافذ المعتمدة الأخرى خلال فترتي التمديد الأولى والثانية إقبالاً جيداً من المواطنين لتسديد ما عليهم من التزامات مالية متأخرة للمؤسسة استجابة لقرار قيادة السلطة المحلية.



و أوضح أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التمديد للمرة الثالثة ينتهي مع نهاية شهر سبتمبر المقبل ويأتي مراعاة لظروف ومعاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار لأكثر من عامين وأربعة أشهر .



و أشار إلى ان السلطة المحلية بالأمانة تهدف من قرار التمديد الثالث والأخير إلى تشجيع سكان ومواطني الأمانة على الاستفادة من التسهيلات المقدمة لهم بتحمل الأمانة 30 بالمائة من أي مبلغ يتم تسديده، كتسديد إضافي للمشترك



و أكد أن قرار قيادة السلطة المحلية بالأمانة بتحمل 30 بالمائة من المبالغ المسددة من قيمة الفاتورة كتسديد إضافي جاء في خدمة المواطن بالدرجة الأولى لتخفيف معاناته جراء الأوضاع التي تمر به البلاد .



و دعا جمعان وسائل الإعلام إلى التعاون مع مؤسسة المياه بتوعية المواطنين بأهمية تسديد ما عليهم من مستحقات والتزامات مالية والاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة حتى تتمكن المؤسسة من أداء واجبها والإيفاء بتوفير المياه.



كما جدد أمين محلي العاصمة التأكيد أنه رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها السلطة المحلية في مختلف الجوانب الخدمية وأبرزها الصحة والمياه والنظافة والتعليم في ظل شحه الموارد المالية، إلا أنها ستستمر في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين بالعاصمة صنعاء التي تحتضن قرابة ثلاثة ملايين نازح من المحافظات وتقديم الدعم اللازم لمؤسسة المياه وتذليل الصعوبات التي تعترض سير عملها.



من جهته ثمن القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المهندس محمد مداعس مبادرة قيادة السلطة المحلية بالأمانة بالتمديد لفترة إضافية لمدة شهر ثالث واهتمامها في تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل المؤسسة.



وأشار إلى أن الفرق الميدانية لمؤسسة المياه تواصل حملة تسليم فواتير المياه للمواطنين وبراشور توعوي لحثهم على التعاون مع المؤسسة لتتمكن من أداء واجبها وتوفير خدمات المياه .. داعيا المواطنين إلى تسديد من عليهم من متأخرات والاستفادة من قرار السلطة المحلية بأمانة العاصمة بتشجيعها للمشتركين بالتسديد وتحملها نسبة 30 بالمائة من أي مبلغ يسدد من الفاتورة كتسديد إضافي وكذا الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المؤسسة للمواطنين في التقسيط المريح للمبالغ المتأخرة.



وأكد مداعس أن المؤسسة تبذل قصار جهدها لتوفير واستمرار خدمة المياه والالتزام بالجدول الزمني لتوزيعها على الأحياء والمناطق بالعاصمة صنعاء، كجهد استثنائي في ظروف صعبة في ظل ما تعانيه المؤسسة من ارتفاع التكاليف أضعاف ما كانت عليه سابقاً والانقطاع الكلي للكهرباء..مبيناً أنه ورغم الارتفاع الكبير في التكاليف إلا أن قيمة التعرفه لا تزال كما هي بنفس القيمة السابقه استشعارا من المؤسسة للمسئولية الوطنية ولما يعانيه المواطن جراء استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر على الشعب اليمني.

سبأ