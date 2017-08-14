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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 12:42:09م
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وكيلا وزارة التربية يؤكدان أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية لاستمرار التعليم
[14/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

أكد وكيلا وزارة التربية والتعليم الدكتورة إشراق الحكيمي وفؤاد الشامي أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية لاستمرار العملية التعليمية.

وأشارا في اللقاء التشاوري لمديري إدارات تعليم الفتاة ومشاركة المجتمع بالمحافظات اليوم بصنعاء إلى أهمية دعم تعليم الفتاة لضمان ردم الفجوة بين الجنسين.

وتطرق الوكيلان إلى أهمية معالجة الصعاب التي تواجه أداء مدراء إدارتي تعليم الفتاة ومشاركة المجتمع والإعداد لأهم الأنشطة التي سيتم تنفيذها بداية العام الدراسي القادم , مشيدين بصمود الكادر التربوي في استمرار العملية التعليمية متجاوزين كافة الصعاب جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر على بلادنا .

واستعرض اللقاء الذي ينظمه على مدى يومين قطاع تعليم الفتاة بالتعاون مع " جي أي زد " بمشاركة 44 مشارك ومشاركة أنشطة وتجارب المحافظات.

سبأ
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