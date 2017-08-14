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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 12:42:09م
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  عربي ودولي
بروتين موجود في الفطر يمكن ان يساعد في علاج سرطان الدم
[14/أغسطس/2017]
فلوريدا – سبأ :

توصلت دراسة جديدة اجراها باحثون من جامعة فلوريدا الامريكية الى بروتين موجود في الفطر الصالح للاكل"المشروم" يمكن ان يساعد في علاج سرطان الدم.

وقالت الدراسة التي نشرت بالدورية الامريكية للعلوم ان بروتينا في فطر يدعى الغاريقون الاسطواني او/كوبرينوس كوماتوس/ يوجد في الفطر الذي ينمو على طول الطرق والبلدان والمراعي في بعض بلدان امريكا الشمالية واوربا يمكن ان يعزز من قتل الخلايا السرطانية.

وأضافت ان هذا البروتين الذي يحمل اسم "واي 3" ينشط عملية تغيرات في الخلية السرطانية مما يدفع الى وفاتها مشيرة الى ان التفاعلات الخاصة بذلك نجحت في قتل نحو 90 بالمائة من خلايا سرطان الدم.

ولفتت الى ان هذا النوع من الفطر معروف بقيمته الغذائية لاحتواءه على مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات وقد ربطت بعض الدراسات بينه وبين علاج سرطان البروستاتا وسرطان المبيض.

سبأ
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