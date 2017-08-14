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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 11:42:50ص
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مسلحون يقتلون 17 في هجوم على مطعم ببوركينا فاسو واحتجاز رهائن
[14/أغسطس/2017]
واجادوجو – سبأ :

قتل 17 شخص واصيب ثمانية اخرين في هجوم شنة مسلحين يشتبه انهم متشددين على مطعم في عاصمة بوركينا فاسو واجادوجو فيما تسعى قوات الأمن لتحرير رهائن بداخل المطعم.

قال وزير الاتصالات ريمي داندجينو في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "هذا هجوم إرهابي". وأضاف أن عدد القتلى أولي لأن العملية الأمنية لا تزال جارية..مضيفا إن قوات الأمن قتلت ثلاثة يشتبه في أنهم من المهاجمين الجهاديين لكن لا يزال هناك رهائن داخل المبنى.

ورأى شهود عيان الزبائن وهم يفرون من مطعم عزيز اسطنبول في واجادوجو بينما كانت تطوقه الشرطة وقوات الدرك شبه العسكرية وسط سماع دوي إطلاق النار.

وقالت امرأة إنها كانت داخل المطعم للاحتفال بعيد ميلاد شقيقها عندما بدأ إطلاق النار..مضيفة "تمكنت من الفرار لكن شقيقي لا يزال بالداخل".

وفي يناير عام 2016 قتل 30 شخصا عندما هاجم مسلحون مطعما وفندقا في واجادوجو وأعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عن هذا الهجوم.


سبأ
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