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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 11:42:50ص
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توزيع 120 سلة غذائية على النازحين وأسر السجناء بأمانة العاصمة
[14/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

وزعت مؤسسة السجين الوطنية اليوم 120 سلة غذائية على النازحين وأسر السجناء بأمانة العاصمة بالشراكة مع منظمة نهضة بلد والتنسيق مع حكومة شباب اليمن المستقل .

وأوضح مدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة منصور الصرحة أن كل سلة تتكون من المواد الغذائية الأساسية ( القمح ، الدقيق ، السكر ، الأرز ، الزيت ) لتوفير احتياجات النازحين وأسر السجناء من الغذاء والتخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن .

وأشار إلى أن التوزيع جاء ضمن برنامج الإغاثة الوطني أحد برامج المؤسسة الهادف إلى تحسين الوضع الإنساني في اليمن وتوسيع مساحة التغطية الإغاثية من خلال تقديم المعونات والدعم الصحي ، الغذائي ، الإيوائي ، النفسي وتحسين سبل المعيشة للنازحين و المتضررين وأسر السجناء من منطلق المسئولية الاجتماعية للمؤسسة .

وذكر الصرحة أن التوزيع ارتكز على قاعدة بيانات دقيقة من خلال مسح ميداني أجرته المؤسسة لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

سبأ
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