محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع 120 سلة غذائية على النازحين وأسر السجناء بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :



وزعت مؤسسة السجين الوطنية اليوم 120 سلة غذائية على النازحين وأسر السجناء بأمانة العاصمة بالشراكة مع منظمة نهضة بلد والتنسيق مع حكومة شباب اليمن المستقل .



وأوضح مدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة منصور الصرحة أن كل سلة تتكون من المواد الغذائية الأساسية ( القمح ، الدقيق ، السكر ، الأرز ، الزيت ) لتوفير احتياجات النازحين وأسر السجناء من الغذاء والتخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن .



وأشار إلى أن التوزيع جاء ضمن برنامج الإغاثة الوطني أحد برامج المؤسسة الهادف إلى تحسين الوضع الإنساني في اليمن وتوسيع مساحة التغطية الإغاثية من خلال تقديم المعونات والدعم الصحي ، الغذائي ، الإيوائي ، النفسي وتحسين سبل المعيشة للنازحين و المتضررين وأسر السجناء من منطلق المسئولية الاجتماعية للمؤسسة .



وذكر الصرحة أن التوزيع ارتكز على قاعدة بيانات دقيقة من خلال مسح ميداني أجرته المؤسسة لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

سبأ [14/أغسطس/2017]سبأ