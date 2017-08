Jizan: Destruction d'un véhicule militaire appartenant à l'armée saoudienne derrière le site d'Awjiah [14/أغسطس/2017]

JIZAN, 14 Aout (SABA)-L'armée et les forces populaires ont détruit un véhicule militaire appartenant à l'armée saoudienne derrière el site d'Awjiah à Jizan.

Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les forces populaires ont ciblé un véhicule militaire appartenant à l'armée saoudienne et son équipage a été tuée .

