عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة عامل برصاص الاحتلال شرق بيت لحم و مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى







أصيب صباح اليوم الإثنين عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق بيت لحم، أثناء محاولته الدخول إلى مدينة القدس للالتحاق بعمله هناك .



وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر فرع بيت لحم ،بإصابة العامل أنس حجازي الهرش (25 عاما) من سكان قرية الريحية جنوب دورا في محافظ الخليل، برصاص الاحتلال اثناء تواجده في منطقة واد أبو الحمص الواقع بمحاذاة قريتي الخاص والنعمان.



وأشار إلى أن طواقم الهلال الأحمر قدمت الإسعافات الأولية للشاب الهرش، الذي أصيب بعيار ناري حي في قدمه اليمنى، وجرى نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.



من جهة اخرى جددت مجموعات من المستوطنين اليهود، صباح اليوم الإثنين، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إن الاقتحامات تتم من باب المغاربة بمجموعات صغيرة، وتنفذ جولات استفزازية في المسجد الأقصى، وسط رقابة شديدة من حراس وسدنة المسجد لسلوك المستوطنين خلال جولاتهم المشبوهة في المسجد المبارك، في الوقت الذي تتواجد فيه أعداد من المصلين، ينتشرون بحلقات علم في أرجاء المسجد.

سبأ [14/أغسطس/2017] بيت لحم – سبأ :سبأ