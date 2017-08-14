ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 11:20:36ص
القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع العدو خلال الساعات الماضية
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية دك تحصينات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة خلال الساعات الماضية.
إصابة عامل برصاص الاحتلال شرق بيت لحم و مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
أصيب صباح اليوم الإثنين عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق بيت لحم، أثناء محاولته الدخول إلى مدينة القدس للالتحاق بعمله هناك .
منتجو الفحم بالصين يحققون أرباحا أعلى مع خفض الطاقة الإنتاجية
حقق منتجو الفحم الصينيون أرباحا أعلى خلال النصف الأول من العام الجاري فيما تعمل البلاد على خفض الطاقة الإنتاجية بتلك الصناعة المتضخمة.
نيمار يسجل هدفا في مباراته الأولى مع سان جرمان
سجل المهاجم البرازيلي نيمار هدفًا في مباراته الأولى مع فريقه الجديد باريس سان جرمان على ملعب مضيفه غانغان في المرحلة الثانية من بطولة فرنسا في كرة القدم.
آخر الأخبار:
ناشط سويدي يواصل رحلته لفلسطين سيرًا على الأقدام
رئيس كوريا الجنوبية: لا لحرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية
محادثات تجارية أمريكية مكسيكية كندية على وقع تهديدات ترامب
ريال يفوز ذهابا على برشلونة 3-1 في الكأس السوبر الاسبانية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
إصابة عامل برصاص الاحتلال شرق بيت لحم و مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
[14/أغسطس/2017] بيت لحم – سبأ :



أصيب صباح اليوم الإثنين عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق بيت لحم، أثناء محاولته الدخول إلى مدينة القدس للالتحاق بعمله هناك .

وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر فرع بيت لحم ،بإصابة العامل أنس حجازي الهرش (25 عاما) من سكان قرية الريحية جنوب دورا في محافظ الخليل، برصاص الاحتلال اثناء تواجده في منطقة واد أبو الحمص الواقع بمحاذاة قريتي الخاص والنعمان.

وأشار إلى أن طواقم الهلال الأحمر قدمت الإسعافات الأولية للشاب الهرش، الذي أصيب بعيار ناري حي في قدمه اليمنى، وجرى نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

من جهة اخرى جددت مجموعات من المستوطنين اليهود، صباح اليوم الإثنين، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إن الاقتحامات تتم من باب المغاربة بمجموعات صغيرة، وتنفذ جولات استفزازية في المسجد الأقصى، وسط رقابة شديدة من حراس وسدنة المسجد لسلوك المستوطنين خلال جولاتهم المشبوهة في المسجد المبارك، في الوقت الذي تتواجد فيه أعداد من المصلين، ينتشرون بحلقات علم في أرجاء المسجد.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
ناشط سويدي يواصل رحلته لفلسطين سيرًا على الأقدام
رئيس كوريا الجنوبية: لا لحرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية
محادثات تجارية أمريكية مكسيكية كندية على وقع تهديدات ترامب
السبسي يدعو لتقنين مساواة الجنسين في الميراث
الألياف الغذائية تساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء/ دراسة
السيد نصرالله يؤكد وجوب وقف العدوان الاميركي السعودي على اليمن وفك الحصار
مصرع 5 أشخاص وإصابة العشرات جراء عواصف عاتية في بولندا
مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 5 آخرين شمال العراق
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى 40 شخصاً
كولومبيا ترفض الخيار العسكري لحل الأزمة في فنزويلا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية المخا بتعز
[14/أغسطس/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غارته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[14/أغسطس/2017]
منظمات تطالب في ذكرى مجزرة مدرسة الفلاح بإدراج السعودية ضمن قتلة الأطفال
[13/أغسطس/2017]
السيد نصرالله يؤكد وجوب وقف العدوان الاميركي السعودي على اليمن وفك الحصار
[13/أغسطس/2017]
أبناء زبيد يؤكدون وقوفهم في مواجهة العدوان والاستمرار في رفد الجبهات
[13/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by