عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس كوريا الجنوبية: لا لحرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية سول – سبأ :



قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الاثنين إن شبه الجزيرة الكورية يجب ألا تشهد أي حرب ودعا الشمال إلى الكف عن تهديداته في وقت تتصاعد فيه التوترات بين بيونجيانج وواشنطن في ظل تلميح الطرفين إلى العمل العسكري.



وأضاف مون في تصريحات في بداية اجتماع مع كبار المساعدين والمستشارين "يجب ألا تكون هناك حرب جديدة على شبه الجزيرة الكورية. وأيا كانت التقلبات التي نواجهها يجب حل مسألة كوريا الشمالية النووية سلميا". وكشف مقر الرئاسة في كوريا الجنوبية الذي يعرف باسم البيت الأزرق عن التصريحات.



وقال مون "أنا متأكد من أن الولايات المتحدة ستتعامل مع الوضع الحالي بهدوء ومسؤولية وستتبنى موقفا كموقفنا.





سبأ [14/أغسطس/2017]سبأ