Exécution de la peine de mort contre un criminel [14/أغسطس/2017]



SANA'A, 14 Aout (SABA)- On a exécuté sur la place d'Al-Tahrir à Sanaa la peine de mort contre le criminel, Abdullah Hussein Al-Sakit, reconnu coupable d'enlèvement, de viol et assassiner la jeune fille, Safa Al-Matari.



On a réalisé le peine soutenu par la Cour suprême et approuvé par le Président du Conseil politique, en présence des membres de la cour et de parquet pénale spécialisé et les familles de victime et une grande foule de citoyens.



