محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع العدو خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :



واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية دك تحصينات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في عاكفة ومواقع الضبعة ، عباسة ، التبة الرملية ، رجلا ، سقام في نجران محققاً إصابات مباشرة ، كما تم قنص أحد المرتزقة في موقع الطلعة .



وفي عسير تم استهداف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته خلف منفذ علب ، شرق الربوعة و رقابة الهنجر ، في حين قصفت المدفعية تجمعات للعدو ومرتزقته بموقع مثعن في جيزان .



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات المرتزقة في منطقة الصيار بالصلو و تبة السيمن بذباب محافظة تعز محققة إصابات مباشرة ، لافتاً إلى مصرع المرتزقان حمزة الشعبي و عبد اللطيف القباطي برصاص الجيش واللجان في الجبهة الغربية بالمحافظة .



وذكر المصدر أنه تم استهداف تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم شمال صحراء ميدي وتدمير آلية عسكرية للمرتزقة وقنص أحدهم في المنطقة نفسها ، مبيناً أن عددا من المرتزقة قتلوا وجرحوا ودُمّرت آليتهم في تبة المطار بمديرية صرواح محافظة مأرب ، كما تم قنص أحد عناصر المرتزقة في المديرية .



وفقاً للمصدر نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية هجوماً على مواقع المرتزقة في منطقة آل دبوة غرب طوال السادة بمديرية عسيلان محافظة شبوة نتج عنها مصرع المرتزقان أحمد زبن الله المهتدي و عبد الواحد فهيد هماس الاسلمي وإصابة كل من قائد كتيبة الحزم القيادي المرتزق الشيخ أحمد صالح العقيلي ، القيادي سعيد عبدالله الصريمي الاسلمي أحد قيادات اللواء 19 مشاة ، أحمد محمد هماس الاسلمي ، أحمد ناصر أحمد قبول ، كما تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة بالمنطقة نفسها .

سبأ [14/أغسطس/2017]سبأ