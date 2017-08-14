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محادثات تجارية أمريكية مكسيكية كندية على وقع تهديدات ترامب
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محادثات تجارية أمريكية مكسيكية كندية على وقع تهديدات ترامب
[14/أغسطس/2017]
واشنطن – سبأ :

تنطلق الأربعاء القادم مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في ظل وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها لسنوات بأنها أسوأ اتفاقية تجارية "على الإطلاق"، وهدد بالانسحاب منها.

وأدت الاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذ في 1994 إلى التحام اقتصادات الجيران الثلاثة، وضاعفت بثلاث مرات حجم التجارة بين أطرافها، وفتحت أسواقا، وأدت إلى تغيير توجهات الإنتاج في القارة.

وتعد المفاوضات، التي ستنطلق الأربعاء وتستمر حتى الأحد، أول اختبار للجهود التي تبذلها الأطراف لإنقاذ اتفاق دمره ترامب تقريبا في وقت سابق من العام الجاري.

وكان ترامب قد قال خلال حملته الانتخابية :"إن /نافتا/ هي أسوأ اتفاقية تجارية ربما تم توقيعها على الإطلاق، ولكنها بالتأكيد الأسوأ التي يتم توقيعها ".

وقد انسحب ترامب تقريبا من الاتفاقية في أبريل، ولكنه تراجع بعد مطالبات من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو، والإعلان أن الانسحاب الكامل من شأنه أن يتسبب في صدمة كبيرة جدا للنظام الاقتصادي.

ويقول مؤيدو الاتفاقية إن نحو 14 مليون وظيفة أمريكية تعتمد على التجارة مع الدول المجاورة، في مقابل آخرين يزعمون بفقدان نحو 600 ألف وظيفة على مدار العقدين الماضيين.

وتعد كندا والمكسيك أكبر سوقين للصادرات الأمريكية، كما أن الولايات المتحدة هي أكبر سوق للمنتجات الكندية، بنسبة 75%، والمكسيكية، بنسبة 80% .

وستكون مفاوضات هذا الأسبوع هي الأولى في العديد من جولات المحادثات التي يُعتقد أنها ستجرى خلال الأشهر القادمة. وسيكون الفريق الأمريكي بقيادة جون ميل مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة لنصف الكرة الغربي، الذي يعمل على قضايا التجارة الإقليمية منذ عام 1988 .

وقد أقر مسؤولون كنديون ومكسيكيون بالحاجة إلى تحديث الاتفاقية، التي تعود إلى ربع قرن، بما يعكس واقع التجارة الحديثة. كما يأمل الجانبان في تسوية القضايا القائمة منذ فترة طويلة حول سلع بعينها شكلت قضايا خلافية.

الجدير بالذكر أن مصير الاتفاقية سيظل غامضا في ظل استمرار ترامب في الإصرار على إمكانية انسحاب الولايات المتحدة إذا لم تتوصل إلى "اتفاق عادل"، كما أن الانتخابات الرئاسة المكسيكية المقررة العام القادم تمثل تحديا إضافيا.

سبأ
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