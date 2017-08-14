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  رياضة
ريال يفوز ذهابا على برشلونة 3-1 في الكأس السوبر الاسبانية
[14/أغسطس/2017]
مدريد – سبأ :

فاز ريال مدريد بطل الدوري على مضيفه برشلونة 3-1 الليلة الماضية في ذهاب الكأس السوبر الاسبانية في كرة القدم، في مباراة دخلها نجم النادي الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو بديلا، ليسجل هدفا ويطرد لنيله بطاقتين صفراوين.

وهي المباراة الرسمية الأولى لبرشلونة بعد انتقال نجمه البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، تقدم ريال في الدقيقة 50 بفضل هدف سجله مدافع برشلونة جيرار بيكيه خطأ في مرمى فريقه. الا ان النادي الكاتالوني تمكن من معادلة النتيجة بهدف لنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

ودخل رونالدو المباراة في الدقيقة 58 بديلا للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، وتمكن بعد ثلاث دقائق من هدف ميسي، من إعادة فريقه الى المقدمة، اثر تلاعبه ببيكيه وتسديده كرة قوية في أعلى شباك حارس برشلونة الالماني مارك-اندريه تير شتيغن.

ونال رونالدو على الاثر بطاقة صفراء بسبب خلعه قميصه احتفالا.

وتبين ان هذه البطاقة كانت مكلفة على رونالدو، اذ طرد من المباراة لنيله بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 82 بعد سقوطه أرضا اثر احتكاك مع المدافع الفرنسي لبرشلونة سامويل اومتيتي، في ما اعتبره الحكم محاولة للتحايل بهدف الحصول على ركلة جزاء.

وقام رونالدو بدفع الحكم بعد منحه البطاقة، ما قد يعرضه لعقوبة ايقاف قاسية.

وعلى رغم النقص العددي، نجح ريال في تعزيز تقدمه مع دخول المباراة الوقت بدل الضائع عبر ماركو أسنسيو.

وبعد المباراة، قال مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان "كعادتي، لن انتقد الحكم. قدمنا مباراة كبيرة والأمر الوحيد الذي يزعجني هو طرد كريستيانو لانه ربما لم تكن (الحالة) ركلة جزاء، الا ان رفع بطاقة (صفراء) في وجهه بسبب هذه الحركة كان قاسيا بعض الشيء".

وتقام مباراة الاياب على ملعب سانتياغو برنابيو الأربعاء 16 آب/أغسطس.

سبأ
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