نيمار يسجل هدفا في مباراته الأولى مع سان جرمان سجل المهاجم البرازيلي نيمار هدفًا في مباراته الأولى مع فريقه الجديد باريس سان جرمان على ملعب مضيفه غانغان في المرحلة الثانية من بطولة فرنسا في كرة القدم.