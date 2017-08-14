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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 11:20:36ص
القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع العدو خلال الساعات الماضية
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية دك تحصينات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة خلال الساعات الماضية.
إصابة عامل برصاص الاحتلال شرق بيت لحم و مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
أصيب صباح اليوم الإثنين عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق بيت لحم، أثناء محاولته الدخول إلى مدينة القدس للالتحاق بعمله هناك .
منتجو الفحم بالصين يحققون أرباحا أعلى مع خفض الطاقة الإنتاجية
حقق منتجو الفحم الصينيون أرباحا أعلى خلال النصف الأول من العام الجاري فيما تعمل البلاد على خفض الطاقة الإنتاجية بتلك الصناعة المتضخمة.
نيمار يسجل هدفا في مباراته الأولى مع سان جرمان
سجل المهاجم البرازيلي نيمار هدفًا في مباراته الأولى مع فريقه الجديد باريس سان جرمان على ملعب مضيفه غانغان في المرحلة الثانية من بطولة فرنسا في كرة القدم.
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العدوان السعودي على اليمن
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تدمير آلية للجيش السعودي بجيزان ومصرع طاقمها
[14/أغسطس/2017]
جيزان - سبأ :
دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية للجيش السعودي خلف موقع عوجبة بجيزان.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا آلية عسكرية للجيش السعودي ومصرع من كانوا على متنها.
سبأ
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