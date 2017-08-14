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آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 11:18:55ص
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الألياف الغذائية تساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء/ دراسة
[14/أغسطس/2017] كاليفورنيا – سبأ:

أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن الألياف الغذائية تساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء.

وبينت الدراسة أن هضم الألياف الغذائية عن طريق ميكروبات الأمعاء يعد بمثابة الوقود المناسب للمساعدة في الحفاظ على صحة الأمعاء.

ووضحت انه عند تعطل مسار الإشارات في البيروكسيسوم من نوع جاما يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الأوكسجين في تجويف الأمعاء مما يجعل الانسان أكثر عرضة لمسببات الأمراض الهوائية المعوية مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية.

وأشارت إلى أن الألياف الغذائية يتم استقلابها من قبل ميكروبات القناة الهضمية وتحويلها الى احماض دهنية لتعزيز استهلاك الاوكسجين وبالتالي الحد من كمية الاكسجين المنتشرة في تجويف الأمعاء والذي تستخدمه البكتيريا المضرة بالجسم.
سبأ
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