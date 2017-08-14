[14/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته الإجرامية على مختلف محافظات الجمهورية محدثاً دماراً في الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات على منطقة دوار بمديرية مستبا في محافظة حجة و أربع غارات استهدفت مديريتي حرض و ميدي .
وأكد المصدر استشهاد أحد جرحى جريمة العدوان بحق المسافرين في منطقة بركان بمديرية رازح في محافظة صعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منازل المواطنين في مديرية شدا .
وحسب المصدر شن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة المخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارتين استهدفت شرق يختل بمديرية المخا بمحافظة تعز .
سبأ