Asir: Ciblage de rassemblements de l'armée saoudienne et ses mercenaires [14/أغسطس/2017]

ASIR, 14 Aout (SABA)-L'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblée de rassemblements de l'armée saoudienne et ses mercenaires dans un certain nombre de sites à Asir, faisant de pertes humaines et matérielles parmi les rangs de l'ennemi.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de l'armée saoudienne et ses mercenaires devant le port d'Alib.



La source a noté que la force de l'artillerie a ciblé de rassemblements de soldats saoudiens à l'Est d'Al-Raboua'ah et Raqabat Al-Hanjar.



AM



SABA