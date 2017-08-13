محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعدام وصلب قاتل الطفلة صفاء المطري صنعاء - سبأ :



نفذ في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء اليوم ، حكم الإعدام والصلب بحق الجاني حسين عبدالله الساكت المدان باختطاف واغتصاب وقتل المجني عليها الطفلة صفاء محمد طاهر المطري.



جرى تنفيذ الحكم المؤيد من المحكمة العليا والمصادق عليه من رئيس المجلس السياسي بحضور أعضاء من المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة وأولياء دم المجني عليها، وحشد كبير من المواطنين.



ونفذ الحكم رميا بالرصاص وسط ارتياح شعبي وهتافات تحيي العدالة وتشيد بدور القضاء في تطبيق العدالة ومعاقبة مرتكبي هذا الجرائم المدانة من المجتمع اليمني، والتي سبقها نهاية الشهر الماضي تنفيذ حكم إعدام في جريمة بشعة مماثلة.



وكانت النيابة الجزائية المتخصصة وجهت للمدان الساكت (22عاما) مقيم في مديرية بني مطر، قيامه في الـ 9 نوفمبر 2015م ، بالاختطاف والاعتداء على الطفلة صفا البالغة من العمر خمس سنوات، حيث استدرجها الى منطقة مهجورة ثم قام باغتصابها وقتلها ودفن الجثة .

سبأ [14/أغسطس/2017]سبأ