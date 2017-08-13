ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 12:36:36ص
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة البأس الشديد
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البأس الشديد العسكرية التخصصية في المنطقة العسكرية الرابعة...
كوريا الشمالية: جيشنا قادر على خوض أي حرب ضد أمريكا
في إطار الحرب الكلامية الدائرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أصدرت بيونج يانج اليوم بيانا رسمياً أكدت فيه أن الجيش الكوري الشمالي قادر على خوض أية حرب تريدها الولايات المتحدة.
منتجو الفحم بالصين يحققون أرباحا أعلى مع خفض الطاقة الإنتاجية
حقق منتجو الفحم الصينيون أرباحا أعلى خلال النصف الأول من العام الجاري فيما تعمل البلاد على خفض الطاقة الإنتاجية بتلك الصناعة المتضخمة.
محاضرة وندوة لمنتسبي ملتقى وحدة صنعاء الصيفي
نظمت إدارة نادي وحدة صنعاء الرياضي والثقافي اليوم ندوة تثقيفية توعوية رياضية بمشاركة منتسبي ملتقى الصيفي الثاني للنادي والمقام حاليا في منشآته بمشاركة أكثر من ٤٠٠ من مختلف الفئات العمرية وبعدد ممن الألعاب.
آخر الأخبار:
ضبط خلية بتعز متورطة برفع إحداثيات لطيران العدوان يرأسها متستر بالقضاء
ضبط قاتل محكوم عليه بالإعدام فار من وجه العدالة
تدمير آلية عسكرية وقنص أحد مرتزقة العدوان بميدي
القوة الصاروخية والمدفعية تدك عدد من مواقع العدو بنجران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ضبط خلية بتعز متورطة برفع إحداثيات لطيران العدوان يرأسها متستر بالقضاء
[14/أغسطس/2017]
تعز - سبأ :



ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز خلية رصد جديدة متورطة برفع إحداثيات لطيران العدوان وكشف مواقع وتحركات الجيش واللحان الشعبية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخلية يرأسها قاضي يعمل مساعدا لرئيس محكمة استئناف عليا، استغل وظيفته لإنشاء الخلية وإدارتها.

وأشار المصدر إلى أنه وفقا لاعترافات أعضاء الخلية فقد باشروا رفع إحداثيات عدة حول تحركات وكشف مواقع الجيش واللجان الشعبية وإرسالها إلى دول العدوان بواسطة قيادات عسكرية مرتزقة، من بينهم المدعو عدنان الحمادي.

ولفت المصدر إلى أن أحد أعضاء الخلية يعمل في مكتب الأحوال المدنية في مديريته أعترف، بقيامه بتسريب لائحة بأسماء وهويات عدد من المواطنين بناء على انتماءاتهم وتوجهاتهم.

كما أشار المصدر إلى أن عضو آخر اعترف أن رئيس الخلية أبتزه عندما قرر التخلي عن العمل في الخلية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية في تعز نشرت مؤخرا سلسلة اعترافات لعدد من الخلايا التي تم ضبطها.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
ضبط قاتل محكوم عليه بالإعدام فار من وجه العدالة
تدمير آلية عسكرية وقنص أحد مرتزقة العدوان بميدي
القوة الصاروخية والمدفعية تدك عدد من مواقع العدو بنجران
تدمير آلية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بمديرية صرواح بمأرب
منظمات تطالب في ذكرى مجزرة مدرسة الفلاح بإدراج السعودية ضمن قتلة الأطفال
تدشين حملة الإستجابة السريعة لمكافحه الكوليرا بالحديدة
مناقشة خطة وأنشطة مكتب التربية بمحافظة الجوف
رئيس مستشفى الجمهوري بحجة يثمن جهود جمعية العون لمعالجة مرضى العيون
إلقاء القبض على المتهم بجريمة القتل في نقيل سمارة
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بعسير
العدوان السعودي على اليمن
منظمات تطالب في ذكرى مجزرة مدرسة الفلاح بإدراج السعودية ضمن قتلة الأطفال
[13/أغسطس/2017]
السيد نصرالله يؤكد وجوب وقف العدوان الاميركي السعودي على اليمن وفك الحصار
[13/أغسطس/2017]
أبناء زبيد يؤكدون وقوفهم في مواجهة العدوان والاستمرار في رفد الجبهات
[13/أغسطس/2017]
الأوقاف تؤكد إصرار السعودية منع اليمنيين من أداء فريضة الحج
[13/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[13/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by