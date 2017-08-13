محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط خلية بتعز متورطة برفع إحداثيات لطيران العدوان يرأسها متستر بالقضاء تعز - سبأ :





ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز خلية رصد جديدة متورطة برفع إحداثيات لطيران العدوان وكشف مواقع وتحركات الجيش واللحان الشعبية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخلية يرأسها قاضي يعمل مساعدا لرئيس محكمة استئناف عليا، استغل وظيفته لإنشاء الخلية وإدارتها.



وأشار المصدر إلى أنه وفقا لاعترافات أعضاء الخلية فقد باشروا رفع إحداثيات عدة حول تحركات وكشف مواقع الجيش واللجان الشعبية وإرسالها إلى دول العدوان بواسطة قيادات عسكرية مرتزقة، من بينهم المدعو عدنان الحمادي.



ولفت المصدر إلى أن أحد أعضاء الخلية يعمل في مكتب الأحوال المدنية في مديريته أعترف، بقيامه بتسريب لائحة بأسماء وهويات عدد من المواطنين بناء على انتماءاتهم وتوجهاتهم.



كما أشار المصدر إلى أن عضو آخر اعترف أن رئيس الخلية أبتزه عندما قرر التخلي عن العمل في الخلية.



يذكر أن الأجهزة الأمنية في تعز نشرت مؤخرا سلسلة اعترافات لعدد من الخلايا التي تم ضبطها.

سبـأ [14/أغسطس/2017]سبـأ