محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط قاتل محكوم عليه بالإعدام فار من وجه العدالة صنعاء - سبأ :





تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية من إلقاء القبض على قاتل محكوم عليه بالإعدام غيابيا ومتهم بعدد من الجرائم في أمانة العاصمة.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم ضبط المدعو عبدالرحمن محمد الخياطي المطلوب امنيا للأجهزة القضائية والأمنية منذ العام 2000م والمتهم بالعديد من جرائم السرقة والاعتداء وانتحال شخصية رجال الأمن في تنفيذ جرائمه.



وأوضح المصدر أن المدعو الخياطي صدر عليه حكما بالإعدام غيابيا في يوليو 2000م لقتله المجني عليه علي مسعد الصايدي أمام زوجته منتحلا صفه رجل بحث جنائي، كما صدر ضده حكم من المحكمة الغربية في 2002 م في قضية سرقه، بالإضافة إلى إقدامه على اطلاق النار على اثنين مواطنين بأمانة العاصمة في العام 2015م.



وأشار المصدر إلى أن القاتل مطلوب بقضايا أخرى منها السرقة بالإكراه والاختطاف والاعتداءات على المواطنين وغيرها من الجرائم بعدد من المحافظات.



ولفت المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد أفراد عصابته في أوقات سابقة.. مبينا أن عملية ضبط القاتل الفار من وجه العدالة تمت بتنسيق ورصد ومتابعة وتحري وتعاون بين مباحث العاصمة والمنطقة الغربية.



وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية لن تتهاون في ضبط مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي.

سبـأ [13/أغسطس/2017]سبـأ