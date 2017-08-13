ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 14 - أغسطس - 2017 الساعة 12:36:36ص
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة البأس الشديد
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البأس الشديد العسكرية التخصصية في المنطقة العسكرية الرابعة...
كوريا الشمالية: جيشنا قادر على خوض أي حرب ضد أمريكا
في إطار الحرب الكلامية الدائرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أصدرت بيونج يانج اليوم بيانا رسمياً أكدت فيه أن الجيش الكوري الشمالي قادر على خوض أية حرب تريدها الولايات المتحدة.
منتجو الفحم بالصين يحققون أرباحا أعلى مع خفض الطاقة الإنتاجية
حقق منتجو الفحم الصينيون أرباحا أعلى خلال النصف الأول من العام الجاري فيما تعمل البلاد على خفض الطاقة الإنتاجية بتلك الصناعة المتضخمة.
محاضرة وندوة لمنتسبي ملتقى وحدة صنعاء الصيفي
نظمت إدارة نادي وحدة صنعاء الرياضي والثقافي اليوم ندوة تثقيفية توعوية رياضية بمشاركة منتسبي ملتقى الصيفي الثاني للنادي والمقام حاليا في منشآته بمشاركة أكثر من ٤٠٠ من مختلف الفئات العمرية وبعدد ممن الألعاب.
آخر الأخبار:
ضبط خلية بتعز متورطة برفع إحداثيات لطيران العدوان يرأسها متستر بالقضاء
ضبط قاتل محكوم عليه بالإعدام فار من وجه العدالة
تدمير آلية عسكرية وقنص أحد مرتزقة العدوان بميدي
القوة الصاروخية والمدفعية تدك عدد من مواقع العدو بنجران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ضبط قاتل محكوم عليه بالإعدام فار من وجه العدالة
[13/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :



تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية من إلقاء القبض على قاتل محكوم عليه بالإعدام غيابيا ومتهم بعدد من الجرائم في أمانة العاصمة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم ضبط المدعو عبدالرحمن محمد الخياطي المطلوب امنيا للأجهزة القضائية والأمنية منذ العام 2000م والمتهم بالعديد من جرائم السرقة والاعتداء وانتحال شخصية رجال الأمن في تنفيذ جرائمه.

وأوضح المصدر أن المدعو الخياطي صدر عليه حكما بالإعدام غيابيا في يوليو 2000م لقتله المجني عليه علي مسعد الصايدي أمام زوجته منتحلا صفه رجل بحث جنائي، كما صدر ضده حكم من المحكمة الغربية في 2002 م في قضية سرقه، بالإضافة إلى إقدامه على اطلاق النار على اثنين مواطنين بأمانة العاصمة في العام 2015م.

وأشار المصدر إلى أن القاتل مطلوب بقضايا أخرى منها السرقة بالإكراه والاختطاف والاعتداءات على المواطنين وغيرها من الجرائم بعدد من المحافظات.

ولفت المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد أفراد عصابته في أوقات سابقة.. مبينا أن عملية ضبط القاتل الفار من وجه العدالة تمت بتنسيق ورصد ومتابعة وتحري وتعاون بين مباحث العاصمة والمنطقة الغربية.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية لن تتهاون في ضبط مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
ضبط خلية بتعز متورطة برفع إحداثيات لطيران العدوان يرأسها متستر بالقضاء
تدمير آلية عسكرية وقنص أحد مرتزقة العدوان بميدي
القوة الصاروخية والمدفعية تدك عدد من مواقع العدو بنجران
تدمير آلية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بمديرية صرواح بمأرب
منظمات تطالب في ذكرى مجزرة مدرسة الفلاح بإدراج السعودية ضمن قتلة الأطفال
تدشين حملة الإستجابة السريعة لمكافحه الكوليرا بالحديدة
مناقشة خطة وأنشطة مكتب التربية بمحافظة الجوف
رئيس مستشفى الجمهوري بحجة يثمن جهود جمعية العون لمعالجة مرضى العيون
إلقاء القبض على المتهم بجريمة القتل في نقيل سمارة
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بعسير
العدوان السعودي على اليمن
منظمات تطالب في ذكرى مجزرة مدرسة الفلاح بإدراج السعودية ضمن قتلة الأطفال
[13/أغسطس/2017]
السيد نصرالله يؤكد وجوب وقف العدوان الاميركي السعودي على اليمن وفك الحصار
[13/أغسطس/2017]
أبناء زبيد يؤكدون وقوفهم في مواجهة العدوان والاستمرار في رفد الجبهات
[13/أغسطس/2017]
الأوقاف تؤكد إصرار السعودية منع اليمنيين من أداء فريضة الحج
[13/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[13/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by