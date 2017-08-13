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آخر تحديث: الأحد، 13 - أغسطس - 2017 الساعة 10:50:26م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة البأس الشديد
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البأس الشديد العسكرية التخصصية في المنطقة العسكرية الرابعة...
كوريا الشمالية: جيشنا قادر على خوض أي حرب ضد أمريكا
في إطار الحرب الكلامية الدائرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أصدرت بيونج يانج اليوم بيانا رسمياً أكدت فيه أن الجيش الكوري الشمالي قادر على خوض أية حرب تريدها الولايات المتحدة.
منتجو الفحم بالصين يحققون أرباحا أعلى مع خفض الطاقة الإنتاجية
حقق منتجو الفحم الصينيون أرباحا أعلى خلال النصف الأول من العام الجاري فيما تعمل البلاد على خفض الطاقة الإنتاجية بتلك الصناعة المتضخمة.
محاضرة وندوة لمنتسبي ملتقى وحدة صنعاء الصيفي
نظمت إدارة نادي وحدة صنعاء الرياضي والثقافي اليوم ندوة تثقيفية توعوية رياضية بمشاركة منتسبي ملتقى الصيفي الثاني للنادي والمقام حاليا في منشآته بمشاركة أكثر من ٤٠٠ من مختلف الفئات العمرية وبعدد ممن الألعاب.
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تدمير آلية عسكرية وقنص أحد مرتزقة العدوان بميدي
[13/أغسطس/2017]
ميدي - سبأ :
دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في ميدي.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان وقنص أحد المرتزقة شمال صحراء ميدي
سبـأ
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