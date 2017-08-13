[13/أغسطس/2017]
نجران - سبأ :
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات وتحصينات وآليات للجيش السعودي ومرتزقته في عدد من المواقع بنجران.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة.
وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع عباسة والتبة الرملية، محققا إصابات مباشرة.
وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ كاتيوشا على منصة صاروخية سعودية في عاكفة بنجران.
ولفت المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهدف تحصينات وآليات وتجمعات للجنود السعوديين في مواقع رجلا وسقام، محققا إصابات مباشرة في صفوفهم.
سبـأ