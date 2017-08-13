محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة الإستجابة السريعة لمكافحه الكوليرا بالحديدة الحديدة - سبأ :





دشن محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج ومعه مدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف محمد بورجي اليوم حملة الإستجابة السريعة لمكافحه الكوليرا.



تهدف الحملة التي ينفذ ها فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وتستمر شهرين بمشاركة 136 مشاركا ومشاركة من قطاع الهيئة ومنظمات المجتمع المدني بتمويل اليونيسيف إلى إيصال المفاهيم البسيطة للمواطنين بمديريات المحافظة والنزول الميداني إلى المواقع حسب بلاغات غرفة العمليات وتوعية المواطنين بمخاطر الوباء وكيفية الوقاية منه.



وفي التدشين أكد المحافظ الهيج أهمية الحملة في مكافحة الكوليرا والوقاية منه وخاصة في ظل إنتشار الوباء بصورة كبيرة .. لافتا إلى أن وباء الكوليرا شكل عبئا على كاهل المواطنين لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



من جانبه أشار مدير عام الهيئة إلى الدور الذي تضطلع به في مكافحة هذا الوباء والإجراءات الإحترازية في هذا الجانب.



وأكد أهمية توعية المواطنين بمخاطر الوباء والتنسيق مع الترصد الوبائي بمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة في هذا الإطار.

سبـأ [13/أغسطس/2017]سبـأ