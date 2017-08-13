ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 13 - أغسطس - 2017 الساعة 09:53:00م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة البأس الشديد
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البأس الشديد العسكرية التخصصية في المنطقة العسكرية الرابعة...
كوريا الشمالية: جيشنا قادر على خوض أي حرب ضد أمريكا
في إطار الحرب الكلامية الدائرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أصدرت بيونج يانج اليوم بيانا رسمياً أكدت فيه أن الجيش الكوري الشمالي قادر على خوض أية حرب تريدها الولايات المتحدة.
منتجو الفحم بالصين يحققون أرباحا أعلى مع خفض الطاقة الإنتاجية
حقق منتجو الفحم الصينيون أرباحا أعلى خلال النصف الأول من العام الجاري فيما تعمل البلاد على خفض الطاقة الإنتاجية بتلك الصناعة المتضخمة.
محاضرة وندوة لمنتسبي ملتقى وحدة صنعاء الصيفي
نظمت إدارة نادي وحدة صنعاء الرياضي والثقافي اليوم ندوة تثقيفية توعوية رياضية بمشاركة منتسبي ملتقى الصيفي الثاني للنادي والمقام حاليا في منشآته بمشاركة أكثر من ٤٠٠ من مختلف الفئات العمرية وبعدد ممن الألعاب.
آخر الأخبار:
تدشين حملة الإستجابة السريعة لمكافحه الكوليرا بالحديدة
مناقشة خطة وأنشطة مكتب التربية بمحافظة الجوف
السيد نصرالله يؤكد وجوب وقف العدوان الاميركي السعودي على اليمن وفك الحصار
رئيس مستشفى الجمهوري بحجة يثمن جهود جمعية العون لمعالجة مرضى العيون
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة خطة وأنشطة مكتب التربية بمحافظة الجوف
[13/أغسطس/2017]
الجوف - سبأ :



ناقش إجتماع موسع اليوم برئاسة محافظ الجوف سام علي الملاحي خطة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي القادم.

وتطرق الإجتماع إلى الأنشطة التي سينفذها المكتب والاحتياجات الفعلية للمدارس التي تأثرت بسبب العدوان والتي بحاجة إلى ترميم وإصلاح.

وكلف الاجتماع إدارة المشاريع بمكتب التربية بالنزول الميداني إلى جميع مديريات المحافظة للسح الأضرار التي تعرضت لها المدارس ورفع تقرير بهذا الشأن.

واستعرض مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة صالح المياح، تقارير حول سير أعمال المكتب والصعوبات التي يواجهها الكادر التربوي جراء إنقطاع المرتبات منذ ما يقارب العام.

حضر الإجتماع مدراء مكاتب التربية والتعليم بالمديريات.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
تدشين حملة الإستجابة السريعة لمكافحه الكوليرا بالحديدة
رئيس مستشفى الجمهوري بحجة يثمن جهود جمعية العون لمعالجة مرضى العيون
إلقاء القبض على المتهم بجريمة القتل في نقيل سمارة
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بعسير
جمعية الهلال الأحمر بالحديدة تنظم دورة في الأمن الغذائي 
مناقشة إمكانية زيادة مساعدات برنامج الأغذية العالمي بأمانة العاصمة
أبناء زبيد يؤكدون وقوفهم في مواجهة العدوان والاستمرار في رفد الجبهات
ورشة عمل للتعريف بمشروع تمكين الشباب بالحديدة
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان بمديرية ذوباب بتعز
تأهيل وترميم المراكز الصحية بمديرية سنحان بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
السيد نصرالله يؤكد وجوب وقف العدوان الاميركي السعودي على اليمن وفك الحصار
[13/أغسطس/2017]
أبناء زبيد يؤكدون وقوفهم في مواجهة العدوان والاستمرار في رفد الجبهات
[13/أغسطس/2017]
الأوقاف تؤكد إصرار السعودية منع اليمنيين من أداء فريضة الحج
[13/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[13/أغسطس/2017]
ماكغولدريك: من العار أن يواجه اليمن هذه المعاناة والحرب من قبل أغنى بلدان العالم
[13/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by