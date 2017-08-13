[13/أغسطس/2017]
الجوف - سبأ :
ناقش إجتماع موسع اليوم برئاسة محافظ الجوف سام علي الملاحي خطة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي القادم.
وتطرق الإجتماع إلى الأنشطة التي سينفذها المكتب والاحتياجات الفعلية للمدارس التي تأثرت بسبب العدوان والتي بحاجة إلى ترميم وإصلاح.
وكلف الاجتماع إدارة المشاريع بمكتب التربية بالنزول الميداني إلى جميع مديريات المحافظة للسح الأضرار التي تعرضت لها المدارس ورفع تقرير بهذا الشأن.
واستعرض مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة صالح المياح، تقارير حول سير أعمال المكتب والصعوبات التي يواجهها الكادر التربوي جراء إنقطاع المرتبات منذ ما يقارب العام.
حضر الإجتماع مدراء مكاتب التربية والتعليم بالمديريات.
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