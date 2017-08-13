[13/أغسطس/2017]
الجوف - سبأ :
ناقش إجتماع اليوم برئاسة محافظ الجوف سام علي الملاحي، خطة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2017م- 2018م.
وتطرق الإجتماع إلى الأنشطة التي سيقيمها المكتب خلال العام الدراسي المقبل والإحتياجات الفعلية للمدارس التي تأثرت جراء العدوان وخاصة في جانب الترميمات الإصلاحات.
وكلف الإجتماع إدارة المشاريع بمكتب التربية بالنزول إلى جميع مديريات المحافظة لرفع دراسات ومسح الأضرار التي تعرضت لها المدارس ورفع تقرير تفصيلي بهذا الشأن.
و إستعرض مدير مكتب التربية بالمحافظة صالح المياح تقارير دورية عن سير أعمال المكتب و معاناة الكادر التربوي وغير ذلك من القضايا.
حضر الإجتماع مدراء مكاتب التربية والتعليم بالمديريات.
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