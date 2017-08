L'artillerie de l'armée pilonne des repaires de mercenaires à Midi [13/أغسطس/2017]





MIDI, 13 Aout. (SABA) - L’armée et les comités populaires ont tiré des obus de l'artillerie en direction d'un rassemblement des mercenaires au nord du désert de Midi.







Une source militaire a indiqué à (SABA) les forces de l’armée et les comités populaires ont infligé de lourdes pertes et des dégâts considérables aux rangs des mercenaires.





Par ailleurs, Les avions de guerre de la coalition saoudo-US ont mené quatre raids aériens contre le district de Harad et Midi dans la province de Hajjah.







