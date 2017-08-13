الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة البأس الشديد حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البأس الشديد العسكرية التخصصية في المنطقة العسكرية الرابعة... كوريا الشمالية: جيشنا قادر على خوض أي حرب ضد أمريكا في إطار الحرب الكلامية الدائرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أصدرت بيونج يانج اليوم بيانا رسمياً أكدت فيه أن الجيش الكوري الشمالي قادر على خوض أية حرب تريدها الولايات المتحدة. منتجو الفحم بالصين يحققون أرباحا أعلى مع خفض الطاقة الإنتاجية حقق منتجو الفحم الصينيون أرباحا أعلى خلال النصف الأول من العام الجاري فيما تعمل البلاد على خفض الطاقة الإنتاجية بتلك الصناعة المتضخمة. محاضرة وندوة لمنتسبي ملتقى وحدة صنعاء الصيفي نظمت إدارة نادي وحدة صنعاء الرياضي والثقافي اليوم ندوة تثقيفية توعوية رياضية بمشاركة منتسبي ملتقى الصيفي الثاني للنادي والمقام حاليا في منشآته بمشاركة أكثر من ٤٠٠ من مختلف الفئات العمرية وبعدد ممن الألعاب.