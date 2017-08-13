[13/أغسطس/2017]
حجة - سبأ :
ثمن رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بحجة الدكتور محمد الصوملي جهود وإسهامات مكتب جمعية العون المباشر باليمن ودعمها للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال إقامة مخيمات طبية مجانية تستهدف معالجة مرضى العيون.
وأوضح الدكتور الصوملي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخيم الطبي المجاني الـ 14 لجراحة العيون الذي نظمته في خمسة أيام جمعية العون المباشر بالتعاون مع هيئة المستشفى والبرنامج الوطني لمكافحة العمى بوزارة الصحة، حقق نجاحا كبيرا في معاينة أكثر أربعة آلاف و300 حالة بزيادة 300 حالة عن المخطط له.
وأشار إلى أن المخيم أجرى 308 عمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة عدسات بزيادة 33 عملية جراحية عن عدد العمليات المخطط لها .. مؤكدا وجود عشرات الحالات المصابة بأمراض العيون لم يتمكن المخيم من إستيعابها، ما يتطلب التنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة العمى لإقامة مخيمات مماثلة.
ودعا الدكتور الصوملي الجمعيات الإنسانية والخيرية المعنية بهذا الجانب إلى إقامة مخيمات طبية تخفف من معاناة المرضى وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والذي فاقم الوضع الإقتصادي والصحي والمعيشي.
سبـأ