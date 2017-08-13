[13/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
ألقت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية اليوم القبض على المتهم بقتل المجنى عليه، عمران علي ناجي الحميدي، الذي وجد مذبوحا في منطقة قريبة من نقيل سمارة بمديرية المخادر بمحافظة إب.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم ضبط المتهم في دار سلم بصنعاء، بعد عملية رصد ومتابعة وتحريات أجرتها الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتنسيق مع منطقة السبعين بأمانة العاصمة وبحث محافظة إب.
وأشار المصدر إلى أنه عملية الضبط تمت في وقت قياسي لم يتجاوز 24ساعة من إرتكابه للجريمة.. مثمنا اليقظة العالية والحس الأمني لرجال الأمن واللجان الشعبية.
سبـأ