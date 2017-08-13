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جمعية الهلال الأحمر بالحديدة تنظم دورة في الأمن الغذائي
[13/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:
نظم فرع الهلال الأحمر اليمني اليوم بمحافظة الحديدة دورة تدريبية حول الأمن الغذائي بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
هدفت الدورة إكساب 20 متدربا ومتدربة من متطوعي الهلال الاحمر اليمني، مهارات ومعارف عن الفئات الأشد فقرا وخاصة الفئات المثيرة للنزاعات.
وتلقى المشاركون في الدورة محاضرات حول آليات توزيع السلال الغذائية التي تعزز من الأمن الغذائي وتقييم الأسر الأشد فقرا وآلية تسهيل توزيع المساعدات للأسر الفقيرة.
وأوضحت رئيسة جمعية الهلال نورية الحاشدي ومنسق البرامج والمشاريع في الجمعية محمد حسن الفقية أن الدورة تأتي ضمن سلسلة مشاريع يقيمها الهلال بالمحافظة.
وأشارا إلى وجود فريق لتقييم الإحتياجات الطارئة للفئات الأشد فقرا بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حال حدوث أي طارئ.
سبأ