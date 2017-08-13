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مناقشة إمكانية زيادة مساعدات برنامج الأغذية العالمي بأمانة العاصمة
[13/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان، مشاريع برنامج الأغذية العالمي الإغاثية والإنسانية بمديريات الأمانة.

وتطرق الاجتماع بحضور رئيس اللجنة الفنية التنفيذية للإغاثة والشئون الإنسانية بالأمانة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ومنسقة برنامج الأغذية العالمي لمشاريع الاستجابة الطارئة، إلى المشاريع والأنشطة الإغاثية المنفذة من قبل البرنامج لتقديم المساعدات الغذائية للمتضررين والمحتاجين والنازحين بعدد من مديريات أمانة العاصمة.

وأكد الاجتماع ضرورة زيادة المساعدات خلال الفترة الحالية لتغطية كافة الأسر المستهدفة خاصة وأن ما تم تغطيته لا يتجاوز 17 بالمائة.

كما أكد الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الشؤون الإجتماعية بالأمانة مجيب الفاتش ومنسق اللجنة الفنية التنفيذية للإغاثة والشئون الإنسانية بالأمانة محمد أبو عريج ومسؤولي مشروع التغذية المدرسية والمنظمتين النرويجية والدولية للإغاثة، أهمية وضع آلية توزيع مناسبة للمساعدات حتى نهاية العام الجاري وفقاً لمسح ميداني للفئات المستهدفة بالمديريات مع مراعاة عدم استبعاد أو تعديل لأي مديرية.

وأكد جمعان ضرورة تنظيم أعمال الإغاثة خصوصا بعد تشكيل المجلس الأعلى للإغاثة والشئون الإنسانية واللجنة الفنية التنفيذية المنبثقة عنه في العاصمة صنعاء.. مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين أمانة العاصمة وبرنامج الأغذية العالمي والشركاء المنفذين بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.

وشدد أمين محلي أمانة العاصمة على أن المجلس الأعلى شريك أساسي لجميع المنظمات العاملة في أمانة العاصمة ويمثل النافذة الوحيدة لتنفيذ أعمال الإغاثة والمشاريع الإنسانية في العاصمة .. لافتا بهذا الصدد إلى ضرورة التنسيق المسبق للمانحين والمنظمات والمنفذين مع المجلس عند تنفيذ أي مشاريع أو أنشطة إغاثية بما يضمن التوزيع السليم والوصول إلى جميع الفئات المستحقة.

فيما نوه رئيس اللجنة الفنية التنفيذية للإغاثة والشئون الإنسانية بالأمانة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة، بجهود المنظمات المانحة والمنفذة للمشاريع الإنسانية وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي .

ودعا البرنامج والمنظمات إلى زيادة المساعدات الغذائية لتشمل مختلف الفئات نظرا لتفاقم المعاناة جراء الأوضاع الصعبة.. مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم المساعدات للمتضررين والمحتاجين.

 بدورها أوضحت منسقة برنامج الأغذية العالمي لمشاريع الاستجابة الطارئة، أن البرنامج يعمل حاليا على حث المانحين لتقديم الدعم من أجل تغطية العجز الكبير في عدد الحالات المستهدفة بأمانة العاصمة وبقية المحافظات.

وأكدت التزام البرنامج وشركائه التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للإغاثة ممثلا باللجنة الفنية التنفيذية بأمانة العاصمة.
سبأ
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