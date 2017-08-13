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أبناء زبيد يؤكدون وقوفهم في مواجهة العدوان والاستمرار في رفد الجبهات
[13/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ:
أكد مشائخ ووجهاء وأبناء مديرية زبيد بمحافظة الحديدة الاستمرار في الصمود بوجه العدوان والاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال.

وجددوا في لقاء موسع اليوم بكلية التربية بمديرية زبيد تحت شعار "ثبات وانتصار"، التأكيد الوقوف صفا واحدا إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

وأكد المشاركون وقوفهم صفا واحدا ضد قوى الغزو والاحتلال .. منددين بما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني.

وأشادوا بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مختلف الجبهات ومؤكدين أن جرائم العدوان لن تزيد أبناء المحافظة إلا صمود وثبات.

وفي اللقاء أكد وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل المحافظة عبد الجبار احمد محمد و رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس التحرير ضيف الله الشامي ومدير عام المديرية سعيد جرمش، أهمية استمرار الثبات والصمود حتى تحقيق النصر على قوى العدوان.

وشددوا على أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال وتسيير قوافل الدعم للمرابطين في مواقع الشرف والبطولة، والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

كما ألقى الشعراء معاذ الجنيد وحسين رسام وبسام الهلالي وامجد الجوفي، قصائد أشادت بالانجازات التي حققها ويحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية.. منوهين بالمواقف الوطنية لأبناء الشعب اليمني واستمرارهم في تقديم القوافل الغذائية للمرابطين بالجبهات.

سبأ
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