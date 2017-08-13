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ورشة عمل للتعريف بمشروع تمكين الشباب بالحديدة
[13/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ:
عقدت بمحافظة الحديدة اليوم ورشة عمل خاصة بالتعريف بمشروع برنامج التمكين والمهارات المستدامة للشباب، نظمته جمعية أبو موسى الأشعري بالتعاون مع الجمعيات الشريكة.

يهدف المشروع الذي يشمل مديريات بيت الفقية والمنصورية والحالي والحوك والحجيلة، رفع مهارات وقدرات الشباب بما يمكنهم من التأثير على صناع القرار.

وركزت الورشة على تعريف 40 مشاركا ومشاركة يمثلون المديريات الخمس المستهدفة على النجاحات التي حققها المشروع والآليات الكفيلة بإستمراره خلال الفترة القادمة.

وأشاد وكيل المحافظة هاشم العزعزي بجهود جمعية أبو موسى والجمعيات الشريكة في الإهتمام بالشباب وتمكينهم من العمل الطوعي بما يخدم التنمية.

فيما أشار مدير جمعية أبو موسى الأشعري عبد المجيد فتيني إلى جهود الوحدة التنفيذية في إنجاح المشروع في عامه الأول .. لافتا إلى أن هناك ترتيبات متواصلة لإنجاح المشروع في عامه الثاني لتنمية مهارات الشباب.

بدوره استعرض عامل التنمية بالمشروع أحمد الجبوبي واستشاري المشروع سعيد الشرعبي التحديات التي واجهت مراحل تنفيذ المشروع وآلية تجاوزها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف المشروع.

حضر الورشة نائب مدير الوحدة التنفيذية حميد الجماعي ومدير مديرية المنصورية سعيد حكمي.

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