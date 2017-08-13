رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محاضرة وندوة لمنتسبي ملتقى وحدة صنعاء الصيفي صنعاء - سبأ:

نظمت إدارة نادي وحدة صنعاء الرياضي والثقافي اليوم ندوة تثقيفية توعوية رياضية بمشاركة منتسبي ملتقى الصيفي الثاني للنادي والمقام حاليا في منشآته بمشاركة أكثر من ٤٠٠ من مختلف الفئات العمرية وبعدد ممن الألعاب.



وألقى أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان محاضرة توعوية عن الولاء الوطني والأخلاق الرياضية وأهمية المشاركة الفاعلة في فعاليات الملتقى الصيفي لصقل قدرات ومهارات منتسبيه في مختلف الألعاب.



وأكد جمعان أن إدارة النادي تعمل جاهدة على توفير كل الامكانيات ليكون النادي حاضن رئيسي للشباب والمبدعين وصقل مواهبهم باعتبارهم قادة الوطن مستقبلاً.



وقال " أنتم شباب الحاضر وقادة المستقبل ولا بد على الجميع أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الوطن من وقت مبكر فنحن جميعا شركاء في بناء هذا الوطن".



وتطرق أمين عام محلي أمانة العاصمة إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتأثيرها على الشباب والرياضيين والأنشطة الرسمية، مؤكدا أهمية بذل الجهود لإقامة الأنشطة واستمرار العطاء في مواجهة العدوان والظروف القاسية.



من جانبه أشاد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي لأمانة العاصمة حمود النقيب بجهود إدارة نادي وحدة صنعاء في تنظيم مختلف الفعاليات الشبابية والرياضية وإقامة الملتقى الصيفي بإمكانياته الذاتية ودعم رئيس النادي أمين جمعان.



فيما نوه مدير مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة عبدالله علي عبيد بمستوى تنظيم الملتقى وفعالياته .. مثمنا جهود وحدة صنعاء واللجان العاملة في تنظيم فعاليات الملتقى الذي يعكس حس وطني عالي لدى الجميع لخدمة منتسبيه من مختلف الفئات العمرية.



وشهدت الفترة المسائية للملتقى اليوم ندوة تعليمية تحدث فيها الحكمان الدوليان أحمد قائد ومختار صالح حول قوانين وأنظمة كرة القدم وبطولاتها وما يتوجب على اللاعبين معرفته من قوانين التحكيم.

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ