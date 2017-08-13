محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء عملية التنسيق والقبول بالمعهد التقني الصناعي بالحوبان تعز - سبأ:

تبدأ غدا عملية التنسيق والقبول بالمعهد التقني الصناعي بالحوبان محافظة تعز .



وأوضح مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بتعز نبيل محمد الجندي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية التنسيق والقبول بالمعهد يأتي بعد إستكمال تأهيله لمواصلة دوره في مجال التعليم الفني والمهني.



وأكد أنه سيتم إستحداث أقسام جديدة هذا العام وفقا لتوجيهات قيادة المحافظة وموافقة وزارة التعليم الفني في توسيع أقسام المعهد لإستيعاب عدد أكبر من الطلاب والطالبات .. مبينا أن الأقسام الجديدة تتضمن "صيانة معدات طبية، هندسة إتصالات، تقنية معلومات، مساحة وطرقات، ولغة إنجليزية للطالبات".



وأشار الجندي إلى أن مخرجات هذه الأقسام ستسهم في تلبية إحتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة .. لافتا إلى أن الأعداد الكبيرة من خريجي الثانوية العامة في تعز تتطلب الإهتمام بهذه المعاهد لإستيعابهم والحفاظ على مستقبلهم وحمايتهم من الإنجرار وراء مخططات تحالف العدوان ومرتزقته.



وأكد مدير مكتب التعليم الفني بتعز أن بإمكان الراغبين الإلتحاق بالمعهد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني : www.tii-taiz.com .

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ